أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن “تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للتحقيق الفوري والقبض على المعتدين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة كعام الواقعة بين مدينتي زلتين والخمس”.

ودان المجلس، في بيان له، “الهجوم الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة”، مشيراً الى أن “هذه الجريمة التي ارتكبت خلال أيام عيد الأضحى لا يقوم بها سوى قتلة مجرمون تجردوا من إنسانيتهم ومن كل القيم والمبادئ والشرائع الدينية والأخلاقية”.

كما شدد على أن “مثل هذه الجرائم لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب في كافة أنحاء البلاد”.

المصدر: وكالات