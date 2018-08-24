قالت حركة حماس ان قرار الحركة موحد بشأن كافة القضايا بما فيها موضوع التهدئة، ذلك رداً على مزعم “إسرائيل” التي قالت ان هناك خلافات بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار حول التهدئة مع الكيان الاسرائيل.ي

وأكد القيادي في حماس سامي أبو زهري في تصريحات صحفية ان قرار حماس موحد بشأن كافة القضايا بما فيها موضوع التهدئة، مبيناً ان حديث بعض اوساط العدو عن وجود خلافات داخل حماس هي محاولة مكشوفة للتغطية على حجم التجاذبات والخلافات بين الأطراف الاسرائيلية.

المصدر: فلسطين اليوم