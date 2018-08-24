أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في جيزان.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر1 على معسكر سعودي مستحدث شرقي جيزان.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت أمس الأول صاروخا باليستيا من نوع “بدر1” على معسكر للجيش السعودي شرق جيزان.

كما استهدفت القوة الصاروخية في 20 أغسطس الجاري معسكرا مستحدثا للجيش السعودي غرب نجران بصاروخ من نفس الطراز، وأكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه وأحدث أضراراً كبيرة في المعسكر السعودي المستحدث، مشيرا إلى أن عملية القصف تمت بعد عملية رصد دقيقة للمعسكر المستهدف.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ على أهداف سعودية في إطار عملية الرد والردع، وضمن حق الدفاع المشروع للشعب اليمني المعتدى عليه ظلما وعدوانا.

المصدر: المسيرة نت