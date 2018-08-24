أصدرت محكمة في موسكو اليوم مذكرة اعتقال غيابيا بحق سراج الدين مختاروف الذي يعتبر العقل المدبر للتفجير الانتحاري الذي دوى في مترو مدينة سان بطرسبورغ في 3 أبريل 2017.

وأصدر القضاء حكما غيابيا لحبس مختاروف لمدة شهرين، اعتبارا من لحظة عبوره حدود البلاد، تلبية لطلب النيابة.

ويعتبر مختاروف، وهو من أصول قرغيزية، من عناصر تنظيم “جماعة التوحيد والجهاد” المتطرف.

وأكد ممثل لجنة التحقيقات أن مكان تواجد مختاروف حاليا لا يزال مجهولا، وهو مطلوب دوليا وفي روسيا بـ12 تهمة تتعلق بالإرهاب، بما فيها تأسيس خلية إرهابية وتصنيع أسلحة بشكل غير مشروع، والتورط في الأنشطة الإرهابية وغيرها.

وأسفر التفجير الذي دوى داخل قطار في نفق مترو بمدينة سان بطرسبورغ عن مقتل 16 شخصا، بينهم المهاجم، وإصابة 103 آخرين على الأقل.

المصدر: وكالات