أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، أن حالات التسمم التي سجلت بالمركز الاستشفائي ببوفاريك هي حالات كوليرا مؤكدة.

وكشف خلال ندوة صحفية تم عقدها عن تسجيل 88 حالة مشتبه فيها منها 41 إصابة مؤكدة.

وقال مدير معهد باستور الزبير حراث، إن الحالات التي خضعت عيناتها للتحاليل الطبية اليوم مصابة بداء الكوليرا، نافيا أن تكون لمياه الشرب علاقة بالوباء.

وأضاف حراث أنهم بصدد البحث عن الوباء في الخضار والفواكه.

يذكر أنه تم تسجيل 50 حالة تسمم بولاية البليدة منها 22 حالة كوليرا، فيما سجلت 14 حالة منها 5 حالات مؤكدة أصيبت بالكوليرا بولاية الجزائر العاصمة، و18 حالة بولاية تيبازة منها 5 حالات مؤكدة أصيبت بالكوليرا، حسب فورار.

وبخصوص ولاية البويرة التي ظهرت فيها حالات التسمم أولا، فقد سجلت 6 حالات 3 منها مصابة بالكوليرا.

المصدر: وكالات