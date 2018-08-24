أصدر الإمام السيد علي الخامنئي أمرين عين بموجبها الادميرال علي فدوي في منصب المساعد التنسيقي لحرس الثورة الاسلامية والادميرال علي تنكسيري قائد للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

نص قرار التنصيب:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الادميرال علي فدوي

بناء على اقتراح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ونظرا الى تجاربكم القيمة وجدارتكم، اعينكم في منصب مساعد التنسيق في حرس الثورة الاسلامية .

المطلوب هو النهوض بالطاقات التخصصية وفاعلية قيادة حرس الثورة الاسلامية على صعيد استثمار طاقات وامكانيات نبخة حرس الثورة الاسلامية وصولا الى تحقيق التطور وتعزيز الجهوزية في قوات حرس الثورة الاسلامية وصيانة مكاسبها في مجال التعاطي مع قيادة الاركان العامة سائر مؤسسات القوات المسلحة والاخذ بنظر الاعتيار لتدابير القائد العام لحرس الثورة الاسلامية .

أشكر مجهود والخدمات القيمة للعميد جمال الدين ابرومند خلال فترة تبنيه المنصب.

أتمنى من الباري تعالى السعادة للجميع.

السید علي خامنئي

23 اغسطس 2018

بسم الله الرّحمن الرّحیم

العميد علي رضا تنكسيري

بناء على اقتراح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ونظرا الى التزامكم وجدارتكم تم تعيينكم في منصب قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

المطلوب هو استثمار طاقة الكوادر الملتزمة والثورية، النهوض بمستوى التدريب وتعزيز المهارات والمعدات وامكانيات القوة البحرية والاشراف المعلوماتي المشفوع بالنمو على صعيد الجهوزية القتالية والسمو المعنوي والبصيرة والاهتمام بالضرورات المعيشية مع الاخذ بنظر الاعتبار بناء قوة بحرية فعالة تليق بالثورة الاسلامية ، والتعاطي المثمر والمتنامي مع الاسرة العظيمة لحرس الثورة الاسلامية والتعبئة وسائر الاقسام المعنية في القوات المسلحة في الشؤون البحرية .

أشكر مجهود والخدمات القيمة للعميد على فدوي خلال فترة تبنيه المنصب.

أتمنى من الباري تعالى السعادة للجميع.

السید علي خامنئي

23 اغسطس 2018

المصدر: قناة العالم