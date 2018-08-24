أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت، إن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من دول العالم بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي ” إس-400 ” الروسية.

وقالت ناويرت في مؤتمر صحفي: “نحن ضد الشراء المحتمل لـ ” إس-400″ من قبل شركائنا وحلفائنا حول العالم ” .

وأجابت ناويرت على سؤال ما إذا كانت ستفرض عقوبات ضد بلدان أخرى مثل تركيا، بسبب شراء ” إس-400″: “لقد أوضحنا، أنه يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات في جميع أنحاء العالم.”

وأعربت أيضا عن قلقها إزاء احتمال تسارع شحنات ” إس-400″ إلى تركيا.

وأضافت ناويرت: ” إذا كان هذا صحيحا … سيقلقنا ذلك . عندما يقوم حليف في الناتو مثل تركيا، باستخدام ” إس-400″ ، هذا يناقض سياستنا” .

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية