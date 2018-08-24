أفاد المركز الإعلامي بوزارة الداخلية الروسية بموسكو، اليوم الخميس، بأن مجهولا أقدم على مهاجمة اثنين من رجال الشرطة المختصين بحراسة المقرات الدبلوماسية وسط العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن إصابة أحدهما في رجله.

وذكرت كبيرة مساعدي رئيس هيئة التحقيق الروسية بموسكو، يوليا إيفانوفا، أن هيئة التحقيق فتحت تحقيقا في القضية تحت مادة الاعتداء على حياة موظفي وكالة إنفاذ القانون، وقالت “وفقا للتحقيق، في مساء 23 آب/أغسطس، وبينما كان يسير في شارع سيفتسيف، قام بدون سبب بإطلاق النار على موظفي الشرطة، اللذين كانا يمران بالشارع أثناء تأدية مهامهما الوظيفية. وقام الشرطيان بالرد على إطلاق النار من سلاحهما الرسمي وفقا للقانون الفيدرالي “عن الشرطة”.

وقام رجال الشرطة بإصابة المعتدي والسيطرة عليه، وهو الآن يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات المدينة.

و أفاد مصدر أمني بأنه تم تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” انه “من مواليد جمهورية قبردينو – بلقاريا عام 1987”. ولم تتضح حتى الان أسباب إقدامه على هذا العمل.

المصدر: سبوتنيك