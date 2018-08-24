ارتفعت حصيلة مجزرة طيران تحالف العدوان بحق أسرة بعزلة الكوعي وسيارة تقل نازحين بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة إلى 31 شهيدا جلهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جارالله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطواقم الطبية وطواقم الصليب الأحمر الدولي لم تتمكن من الدخول إلى مسرح الجريمة في المديرية لانتشال الضحايا وإسعاف الجرحى.

وناشد جارالله المنظمات الإنسانية والعاملة في المجال الصحي سرعة تقديم المساعدات الطبية والعلاجية والعمل على السماح لسيارات الإسعاف بالوصول لإنقاذ الجرحى.

ولفت إلى أن معظم الجرحى يتم إسعافهم بواسطة دراجات النارية أو سيارات المواطنين فيما يموت الآخرون بسبب تأخر إسعافهم.

المصدر: وكالة سبأ اليمنية