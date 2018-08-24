جريصاتي: بيان القوات يتبنى التأخير في تأليف الحكومة والذرائع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2018 - 00:34
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "التحرير الثاني" يوم الأحد المقبل الساعة 5 عصراً في الهرمل
الصحة اليمنية: 31 شهيدا بينهم 22 طفلا و4 نساء اثر غارات لطائرات العدوان على مديرية الدريهمي في الحديدة
الصحة اليمنية: غارات طائرات العدوان السعودي الاميركي استهدفت عائلة واحدة في منطقة الكوعي وسيارة نازحين بالدريهمي
القوّة الصاروخية اليمنية تقصف معسكرا سعوديا مستحدثا شرقي جيزان بصاروخ بدر 1 الباليستي
القوة البحرية اليمنية: تنفيذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي أصابت هدفها العسكري اثر ضربه بسلاح مناسب
مصادر يمنية: السيطرة على قرية الحاضنة وقتل عدد من العناصر الموالين للعدوان اثر عملية عسكرية في منطقة الفرع قبالة نجران
مصادر يمنية: اطلاق صاروخي زلزال 1 على موقع ملحمة السعودي وقذائف مدفعية على تجمعات الجيش السعودي في جبل قيس في جيزان
مصادر يمنية: تدمير آلية للعناصر الموالين للعدوان محملة بالأسلحة بمديرية نهم بصنعاء واعطاب آليتين في مجازة في عسير
مصادر يمنية: تكبيد الأعداء خسائر في العديد والعتاد خلال الهجمات على مواقعهم في شبكة حوران في جبهة قانية في البيضاء
جنيف: المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان ديمستورا يلتقي ممثلي روسيا وايران وتركيا في 11 و12 أيلول/ سبتمبر المقبل
الخارجية الروسية: الوزير لافروف سيبحبث مع نظيره السعودي السبت المقبل في موسكو ملفات سوريا واليمن وليبيا
رئيس مجلس الأمن الروسي: تم الاتفاق مع مستشار الأمن القومي الأميركي على مواصلة الاتصالات بشأن سوريا والشرق الاوسط
لافروف باتصال هاتفي مع نظيره الأميركي: اتباع واشنطن النهج المضر لنسف العلاقات مع موسكو يمنع التصدي للتحديات المشتركة
الخارجية الروسية: خطوة البداية لعودة اللاجئين اتخذت والحكومة السورية تتخذ اجراءات لمساعدة العائدين واعادة تأهيل المجتمع
رئيس المركز الروسي لاستقبال اللاجئين: افتتاح 10 من أصل 36 مركز عبور على حدود سوريا وداخلها بهدف عودة اللاجئين
اللواء اليكسي تسيغانوف: المعابر مجهزة بنقاط طبية وغذائية واستشارات قانونية وبعض الدول تستغل اللاجئين لذلك تعارض عودتهم
الخارجية الفرنسية: عودة اللاجئين الى سوريا في الظروف الحالية أمر وهمي ويجب أن تكون العودة طوعية ويؤمن لهم العيش الكريم
الخارجية الفرنسية: نطالب "اسرائيل" بانهاء الاحتجاز الاداري للمحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ عام
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعين ستيفن بيغان مبعوثا خاصا إلى كوريا الشمالية على أن يزورها برفقته الإسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي يدعو رئيس وزراء باكستان عمران خان لاتخاذ تدابير حاسمة ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل من باكستان
لتوانيا: وصول رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو للقاء قادة دول ليتوانيا ولاتفيا واستونيا لتعزيز العلاقات مع دول البلطيق
الرئيس الاميركي دونالد ترامب: أقول لكم إنه في حال تم عزلي أعتقد ان الاسواق ستنهار وأن الجميع سيصبحون فقراء جدا
حكومة جنوب إفريقيا تتهم الرئيس الأميركي بتأجيج الصراع العنصري اثر اتهامه لها بنزع ملكية أراض ومزارع للمزارعين البيض
الأرجنتين: الشرطة تداهم منزل رئيسة الدولة السابقة كريستينا كيرشنر في بوينس ايرس للاشتباه بمسؤوليتها عن قضية فساد
فرنسا: الشرطة تقتل شخصا بعدما قتل والدته وشقيقته وأصاب شخصا بجروح خطيرة في بلدة تراب قرب باريس بواسطة سكين
الدفاع الاوكرانية: مقتل 5 جنود أوكرانيين واصابة 7 آخرين في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد
مصر: محافظ البحر الأحمر يعلن وفاة سائحين بريطانيين في أحد فنادق الغردقة من دون وجود أي شبهة جنائية للحادث
ليبيا ترفض استقبال 177 مهاجرا عالقين قبالة ميناء في صقلية وتدعو لإعادتهم لبلادهم بعد أن رفضت ايطاليا إنزالهم في موانئها
اليابان: مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات للتربة بسبب وصول إعصار قوي الى جنوب غرب البلاد
جريصاتي: بيان القوات يتبنى التأخير في تأليف الحكومة والذرائع
منذ 3 ساعة
23 August، 2018
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