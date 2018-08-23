استشهاد 22 طفلا و 4 نساء بغارات طيران العدوان في الدريهمي بالحديدة (وكالة سبأ) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 23 2018 - 19:55
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "التحرير الثاني" يوم الأحد المقبل الساعة 5 عصراً في الهرمل
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل مساعد وزير الحرب الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم في قصر بعبدا
الرئيس عون أمل أن تضغط الولايات المتحدة على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها للأجواء اللبنانية
الرئيس عون: الجيش اللبناني أثبت كفاءة عالية بانتصاره على الإرهاب وفي تنفيذ المهام الموكلة اليه
جنيف: المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان ديمستورا يلتقي ممثلي روسيا وايران وتركيا في 11 و12 أيلول/ سبتمبر المقبل
وزير الخارجية التركي يزور موسكو الجمعة لبحث الأوضاع في إدلب مع نظيره الروسي
رئيس مجلس الأمن الروسي: تم الاتفاق مع مستشار الأمن القومي الأميركي على مواصلة الاتصالات بشأن سوريا والشرق الاوسط
الخارجية الروسية: الوزير لافروف سيبحبث مع نظيره السعودي السبت المقبل في موسكو ملفات سوريا واليمن وليبيا
الخارجية الروسية: خطوة البداية لعودة اللاجئين اتخذت والحكومة السورية تتخذ اجراءات لمساعدة العائدين واعادة تأهيل المجتمع
الخارجية الفرنسية: عودة اللاجئين الى سوريا بظل الظروف الحالية أمر وهمي ويجب أن تكون العودة طوعية ويؤمن لهم العيش الكريم
لافروف باتصال هاتفي مع نظيره الأميركي: اتباع واشنطن النهج المضر لنسف العلاقات مع موسكو يمنع التصدي للتحديات المشتركة
مصادر يمنية: استشهاد 22 طفلا و4 نساء في جريمة لطائرات العدوان السعودي الأميركي في مديرية الدريهمي في الحديدة
القوة البحرية اليمنية: تنفيذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي أصابت هدفها العسكري اثر ضربه بسلاح مناسب
مصادر يمنية: السيطرة على قرية الحاضنة وقتل عدد من العناصر الموالين للعدوان اثر عملية عسكرية في منطقة الفرع قبالة نجران
مصادر يمنية: مقتل عدد من العناصر المتعاملين مع الجيش السعودي في هجوم على مواقعهم في جبل عرف قرب منفذ علب في عسير
مصادر يمنية: قنص 4 من العناصر الموالين للعدوان شمال صحراء ميدي ومقتل عدد منهم بهجمات في مديرية المصلوب بالجوف
مصادر يمنية: تدمير آليتين لقوى العدوان في مديرية صرواح في مأرب ومقتل عدد منهم في عملية على التباب السود في حريب نهم
ليبيا: مقتل 4 عسكريين وإصابة 5 آخرين بهجوم مسلح استهدف حاجزا لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعين ستيفن بيغان مبعوثا خاصا إلى كوريا الشمالية على أن يزورها برفقته الإسبوع المقبل
لتوانيا: وصول رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو للقاء قادة دول ليتوانيا ولاتفيا واستونيا لتعزيز العلاقات مع دول البلطيق
الرئيس الاميركي دونالد ترامب: أقول لكم إنه في حال تم عزلي أعتقد ان الاسواق ستنهار وأن الجميع سيصبحون فقراء جدا
حكومة جنوب إفريقيا تتهم الرئيس الأميركي بتأجيج الصراع العنصري اثر اتهامه لها بنزع أراض ومزارع للمزارعين البيض
فرنسا: الشرطة تقتل شخصا بعدما قتل والدته وشقيقته وأصاب شخصا بجروح خطيرة في بلدة تراب قرب باريس بواسطة سكين
الدفاع الاوكرانية: مقتل 5 جنود أوكرانيين واصابة 7 آخرين في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد
مصر: محافظ البحر الأحمر يعلن وفاة سائحين بريطانيين في أحد فنادق الغردقة من دون وجود أي شبهة جنائية للحادث
اليابان: مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات للتربة بسبب وصول إعصار قوي الى جنوب غرب البلاد
استشهاد 22 طفلا و 4 نساء بغارات طيران العدوان في الدريهمي بالحديدة (وكالة سبأ)
منذ 21 mins
23 August، 2018
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 23-8-2018
الصحة اليمنية: 31 شهيدا جلهم أطفال اثر غارات للعدوان استهدفت عائلة في منطقة الكوعي وسيارة نازحين بالدريهمي
القوة البحرية اليمنية تنفذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..