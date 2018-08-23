اكد تكتل “الجمهورية القوية” “حرصه على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، لأن الوضع المعيشي المتردي لا يسمح بمزيد من التأخير”، معتبرا في بيان “أن الكرة في ملعب من يحاول ظلما وتجنيا تحجيم القوات اللبنانية، وهو من يتحمل أمام اللبنانيين مسؤولية التأخير الحاصل في التأليف” كما قال.

واستغرب التكتل “الإصرار المتعمد على التطبيع مع النظام السوري وتوتير البلاد في ملفات خلافية كان قد تم الإتفاق على تعليقها وترحيلها حرصا على الإستقرار السياسي والإنتظام المؤسساتي، خصوصا أن الحرب في سوريا لم تنته بعد والسلام لم يتحقق والمصالحة لم تنجز والتسوية ما زالت بعيدة المنال” حسبما قال.

وشدد “على ضرورة التمسك بسياسة النأي بالنفس التي أبقت لبنان واحة مستقرة في قلب منطقة ساخنة ومتفجرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام