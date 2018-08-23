علق النائب انطوان بانو على الحديث التلفزيوني لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، سائلا في تغريدات عبر “تويتر”: “هل يجوز الربط بين الخيارات والتحالفات السياسية التي جرت في الانتخابات النيابية الاخيرة، بموقع رئاسة الجمهورية الدستوري وصلاحياته، وهل يعقل إلغاء حصة رئيس الجمهورية المستقلة عن أي خيار او تمثيل لمجرد ان كتلة نيابية أيدت عهده؟”.

أضاف: “ألا يكفي ما نزعه اتفاق الطائف من صلاحيات الرئاسة الاولى حتى نستمر في انتزاع ما تبقى لفخامة الرئيس من صلاحيات؟ لماذا هذا الانقلاب على المسلمات التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية؟ أهذا هو الدعم للعهد وسيد العهد؟ لماذا يناقض الدكتور جعجع كلامه، تارة بإعلانه تأييده لموقف الوزير جبران باسيل حيال النزوح السوري، وطورا باتهامه إياه بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة، ومن يخدم هذا التناقض؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام