عقد التكتل الوطني اجتماعا في دارة النائب فريد هيكل الخازن في القليعات ضم النواب طوني فرنجيه وفيصل كرامي وفايز غصن ومصطفى الحسيني وإسطفان الدويهي وجهاد الصمد، بالإضافة إلى منسق لجنة الشؤون السياسية في “المردة” الوزير السابق يوسف سعادة.

واعتبر التكتل في بيان عقب اجتماعه تلاه الخازن، أن “أزمة تشكيل الحكومة بدأت تتحول، بفعل نتائجها الكارثية، من أزمة تشكيل إلى أزمة وطنية على وشك أن تدخل البلاد في نفق مظلم لا تعرف نهايته”، مشددا على “ان تشكيل حكومة وحدة وطنية هو مصدر قوة ومناعة للبنان”.

وحث البيان الرئيس المكلف سعد الحريري على “مضاعفة الجهود من أجل إنجاز تأليف الحكومة”، محذرا من “رهان البعض على المتغيرات الخارجية وعلى ممارسة الابتزاز والهيمنة من خلال وضع شروط تعجيزية تعطل الحياة السياسية والمؤسسات والإدارة في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تضافر وتفعيل كل الجهود من أجل إنقاذ لبنان من المحنة التي يتخبط فيها”.

وطالب المعنيين بتشكيل الحكومة “بالتحلي بالتواضع والاتعاظ من الوضع الدقيق واعتبار نتائج الانتخابات النيابية معيارا أساسيا في تشكيل الحكومة دون مكابرة ودون عناد”، مشددا على “حق التكتل الطبيعي في أن يتمثل بوزيرين في الحكومة العتيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام