طلبت النيابةُ العامةُ السعوديةُ عقوبةَ الإعدامِ لخمسةِ نشطاءَ في حقوقِ الإنسانِ بينهم إسراء الغمغام.

وقالت مسؤولةٌ في منظمةِ العفو الدولية اِنَ الحكمَ على الغمغام بالموتِ يبعثُ برسالةٍ مرعبةٍ بأنَ ناشطينَ آخرينَ قد يتمُ استهدافُهم بنفسِ الطريقةِ بسببِ احتجاجاتِهم السلميةِ ونشاطِهم في حقوقِ الانسان ، واضافت هذه التهمُ هي عبثيةٌ وموجهةٌ سياسياً بشكلٍ واضحٍ لإسكاتِ المعارضين في المملكة السعودية.

بدورها اعتبرت منظمةُ هيومن رايتس ووتش ان قرارَ إعدامِ نشطاءَ مثلِ إسراء الغمغام أمرٌ فظيع. وفي سياقِ انتقادِها المتواصلِ للممارساتِ السعوديةِ ضدَ الناشطينَ في مجالِ حقوقِ الانسان ، عبرت كندا عن قلقها الشديدِ حيالَ العقوباتِ التي تفرضُها الرياضُ على الناشطاتِ المعتقلاتِ مؤكدةً مواصلةَ الدفاعِ عن حقوقِ المراةِ في التعبيرِ وحريةِ الرايِ في السعودية.

المصدر: وكالات