أعلنت الحكومة المالطية في بيان أنها أنقذت صباح الاربعاء نحو مئة مهاجر كانوا على متن قارب متهالك. ينقل ايضا جثتين.

وكان القارب على بعد حوالى 68 ميلا بحريا (نحو 125 كلم) جنوب مالطا عندما رصدته البحرية المالطية، كما كانت المياه بدأت بالتسرب داخله، ونقل الناجون مع الجثتين الى العاصمة فاليتا.

كما ردت الحكومة في بيانها على اتهامات وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني لها بأنها لم تف بوعدها بإستقبال 50 من نحو 450 مهاجرا أنزلوا في ايطاليا قبل خمسة اسابيع.

وأوضح البيان “لقد أجرت السلطات المالطية اتصالا مع السلطات الايطالية لتنفيذ الالتزام الذي قطعته بأسرع وقت ممكن، وللاسف فان السلطات الايطالية لم تعرض على مالطا أي اجراء ملموس لإتباعه” لاستقبال الخمسين مهاجرا.

وتابع بيان الحكومة المالطية “من جهة ثانية فإن الحكومة تسجل مع الاسف أن ايطاليا لم تقم بعد بما يتوجب عليها بشأن آلية التوزيع التي وضعت بمبادرة من مالطا، لدى انزال المهاجرين في مالطا الذين كانوا على متن السفينة لايفلاين في السابع والعشرين من حزيران/يونيو”.

وكان سمح للسفينة لايفلاين التي تحمل نفس اسم المنظمة غير الحكومية الالمانية المسؤولة عنها، بإنزال أكثر من 200 مهاجر كانوا على متنها في مرفأ فاليتا بعد تعهد العديد من الدول الاوروبية وبينها ايطاليا باستقبال قسم منهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية