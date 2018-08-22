أكد استطلاع جديد للرأي الأربعاء تنامي شعبية رئيس البرازيل السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أمام منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/اكتوبر على الرغم من سجنه منذ نيسان/ابريل.

ويقضي لولا اليساري حكما بالسجن مدته 12 سنة في كوريتيبا في الجنوب بعد ادانته بالفساد وبتبيض أموال. كما ينتظر قرار القضاء بشأن أهليته للترشح في منتصف أيلول/سبتمبر، لكنه حصل على 39% من نوايا التصويت مقابل 30% في حزيران/يونيو في الاستطلاع الذي نشره الأربعاء معهد داتافولها وشمل 8433 شخصا. ويتقدم بذلك كثيرا على منافسه الأقرب النائب اليميني المتطرف خايير بولسونارو الذي حصل على 19% مقابل 17% في حزيران/يونيو.

ولم يحصل أي من المرشحين الاحد عشر الآخرين على أكثر من 10% وفق نوايا التصويت للجولة الأولى في 7 تشرين الأول/اكتوبر.

وفي الدورة الثانية في 28 تشرين الأول/اكتوبر. توقع الاستطلاع فوز لولا بأغلبية 52%.

ويقول أنصار لولا أن رفض ترشحه يعني ان الانتخابات لن تكون ديموقراطية في حين يؤكد لولا انه ضحية مكيدة سياسية بهدف منعه من تولي الحكم لولاية رئاسية ثالثة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية