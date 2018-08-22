الخارجية السورية: سورية أكدت مراراً وتكراراً أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً لا أخلاقياً وأنها تدين استخدامها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2018 - 19:37
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "التحرير الثاني" يوم الأحد المقبل الساعة 5 عصراً في الهرمل
الجيش السوري يواصل تضييق الخناق على مسلحي داعش في تلول الصفا بريف السويداء الشرقي ويكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد
قوات الجيش السوري تعزز انتشارها وتقدمها على جميع المحاور في تلول الصفا بريف السويداء وتثبت نقاطها في المناطق المحررة
الدفاع الروسية: البحرية الروسية نفذت في سوريا 189 حملة عسكرية ووجهت 100 ضربة بصواريخ "كاليبر" ضد مواقع الإرهابيين
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 86 ألف إرهابي و830 مسؤولاً للمسلحين نتيجة الضربات الروسية في سوريا
الخارجية السورية: بيان اميركا وفرنسا وبريطانيا حول سوريا نفاق وتضليل معروف الأهداف ويأتي في إطار دعم الجماعات الإرهابية
الخارجية السورية: بيان الدول الثلاث يأتي بعد انجازات الجيش السوري التي أظهرت هزيمة حلفاء الدول الغربية من الإرهابيين
التلفزيون السوري: وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر مركز يابوس الحدودي
الخارجية الروسية تستلم مقترحاً تركياً بشأن عودة اللاجئين السوريين يتضمن إنشاء مجموعة مشتركة بين وزارات البلدين
آية الله السيد أحمد خاتمي في خطبة عيد الأضحى في طهران: تكلفة الحرب على إيران بحال وقوعها ستكون باهظة لأميركا و"إسرائيل"
آية الله خاتمي: أميركا لا تريد التفاوض إنما فرض ديكتاتوريتها في المفاوضات والنظام الإسلامي سيقف بوجه هذا السلوك
آية الله عبد الله جوادي آملي: هناك ما يكفي من العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية في ايران إلا أن السوق يعاني من توترات
الرئيس الإيراني في رسالة منفصلة لزعماء العالم الإسلامي بعيد الأضحى: آمل أن يستطيع المسلمون التعريف بالإسلام الحقيقي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بريطانيا ستحل محل أميركا بعد انسحابها من عملية تطوير مفاعل أراك النووي الإيراني
علي أكبر صالحي: خروج واشنطن من الاتفاق النووي لا يعرض إيران لأي مشكلة على الأصعدة العلمية والاكتشاف والتطوير
ترامب: لقد سحبنا موضوع القدس من طاولة البحث و"إسرائيل" مطالبة بدفع "ثمن كبير" في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين
منظمة التحرير تدين تصريحات ترامب حول القدس: القدس متربعة في قلوب الشعوب العربية والإسلامية ولن يستطيع أحد إزالتها
سلطات الإحتلال الإسرائيلي توافق على خطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يطهرون سوق الجبلية ومواقع عدة في التحتيا بالساحل الغربي بعد عملية هجومية واسعة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي شرق جبل دخان في جيزان
مصادر يمنية: العدوان السعودي يستهدف قرى آمنة في مديرية منبه الحدودية في صعدة
آية الله الشيخ عيسى قاسم يغادر المستشفى في لندن لأول مرة منذ إجراء العملية الجراحية وسيستمر في متابعة العلاج
عضو "تحالف الفتح" في العراق يكشف عن اتفاق على إعلان الكتلة الأكبر خلال اليومين المقبلين بعدد نواب بين 180 و200
الشيخ قيس الخزعلي: اختيار رئيس وزراء قوي مدعوم من الشعب والمرجعية جزء من حل أزمة العراق
زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم: لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي في حال تفاقمت العقوبات الأميركية تجاه الشعب الإيراني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن نتائج العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده عكسية ولا معنى لها
الخارجية الروسية تأسف لرفض واشنطن المشاركة في مؤتمر موسكو المرتقب انعقاده في 4 أيلول / سبتمبر حول أفغانستان
الخارجية الروسية: قرار واشنطن يكشف زيف خطابها بشأن أفغانستان التي عانى شعبها بسبب سياسة الولايات المتحدة في هذا البلد
الحكومة الأفغانية تقرر عدم المشاركة في لقاء موسكو حول أفغانستان المزمع عقده في 4 أيلول / سبتمبر
القضاء الفرنسي يطلق شخصاً متهماً بالإنتماء إلى جماعات إرهابية عن "طريق الخطأ" والسلطات تبحث عنه لاعتقاله مجدداً
الرئيس الأميركي يقول إن انتهاكات محاميه السابق مايكل كوهين بشأن تمويل حملته الانتخابية "ليست جريمة"
الخارجية السورية: سورية أكدت مراراً وتكراراً أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً لا أخلاقياً وأنها تدين استخدامها
منذ 2 ساعة
22 August، 2018
التعليقات
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الخارجية السورية: سورية تدين بشدة بيان هذه الدول لأن هدفه الأساسي هو تبرير استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية
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