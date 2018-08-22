السويداء وريفها:

ـ تابعت وحدات من الجيش السوري تعزيز انتشارها وتقدمها على جميع المحاور في منطقة تلول الصفا بريف السويداء الشرقي وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش على محاور تل غانم وأم مرزخ وقبر الشيخ حسين وقرب برك المياه، وثبتت وحدات الجيش نقاطاً في المساحات التي سيطرت عليها وتتقدم بطريقة مدروسة وخطة تكتيكية تتناسب مع طبيعة المنطقة الوعرة.

ويستغل مسلحي داعش طبيعة المنطقة ذات التضاريس الوعرة والمعقدة والمليئة بالجروف والمغاور الصخرية للتسلل عبرها والاختباء في ثغورها.

دير الزور وريفها:

ـ قتل داعش 4 أشخاص في بلدة ابو خاطر بريف دير الزور الجنوبي الشرقي يوم أمس لأسباب مجهولة.

ـ عُثر على 4 جثث لمسلحين من “قسد” بالقرب من حقل العزبة النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” امرأتين من داخل حديقة في مدينة الرقة، بتهمة أنهم يحاولون تصوير تحركات مسلحيها.

حلب وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 3 مدنيين في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي بتهمة التهريب.

إدلب وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الزراعي بين مدينتي الدانا وسرمدا بريف إدلب الشمالي الشرقي.

كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى، على الطريق الواصل بين قريتي جوباس والترنبة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المشهد المحلي:

ـ أعلن أبناء مدينة درعا عن فرحتهم بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع المحافظة عامة ومدينة درعا بشكل خاص التي عانت من الإرهاب وحرم أبناؤها من فرحة العيد التي لطالما انتظروها.

ـ فرضت الهيئة المالية التابعة لـ “قسد” على التجار ضرائب مالية بقيمة 5% من سعر البضائع التركية المستوردة، بحسب تنسيقيات المسلحين.

المشهد الدولي:

ـ أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة تعرقل عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب وترفض كل ما هو إيجابي لحل الأزمة في سورية، وأشار إلى أن الأمريكيين يرفضون الانسحاب من مناطق وجودهم في “التنف” قرب الحدود السورية العراقية ويتجاهلون عدم شرعية وجود قوات عسكرية تابعة لدول أجنبية في أراضي دول أخرى دون دعوة رسمية من حكوماتها.

ـ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الحكومية السورية استعادت السيطرة على 96.5% من الأراضي السورية منذ بدء العملية الروسية في سوريا، بعد أن كانت تسيطر على 8% فقط في بداية العملية.

وذكرت الوزارة أنَّ العملية أدت إلى تحرير أكثر من 1400 منطقة سكنية من قبضة الإرهابيين، وقالت الوزارة إن أكثر من 63 ألف عسكري روسي، حصلوا على الخبرة القتالية في سوريا، كما تم اختبار 231 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدلة.

ـ تحدث رئيس قسم الاتصالات العسكرية لدى القوات الروسية في سوريا قسطنطين كالميكوف، عن وصول سفينة شحن روسية محمّلة بـ 200 طن من المعدات التقنية إلى ميناء طرطوس السوري، بما فيها مجمع رقمي متنقل لوضع الخرائط ومخططات المدن، في إطار التعاون العسكري التقني بين موسكو ودمشق.

وبين “كالميكوف” المهام القادر على تنفيذها هذا المجمع، مسح التضاريس، ووضع نماذج ثلاثية الأبعاد للخرائط، ورسم الخرائط الرقمية وغير ذلك من أعمال المساحة وترسيم الحدود.

من جانبه قال رئيس قسم الطبوغرافيا في الجيش السوري حسن محمد علي، إن القوات المسلحة السورية بحاجة ماسة لهذا المجمع.

ـ أكد رئيس قسم الأسلحة في شركة “روستيخ” الروسية سيرغي أبراموف، أن روسيا ستزيد تعاونها العسكري التقني مع سوريا والجزائر، وستكثر من منح القروض للدول الراغبة في شراء الأسلحة الروسية.

ـ رد مسؤول روسي رفيع المستوى، على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي قال فيه إن روسيا “علقت” في سوريا، قائلا “نود تذكير جون بولتون، إنه إذا كان هناك من علق فعلا، فهي الدولة التي يتولى هو حاليا، شؤونها الأمنية”.

ـ قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اللبناني العلامة علي الخطيب، إنَّ سورية دولة شقيقة قدمت على مدى تاريخها الدعم للمقاومة في لبنان وفلسطين والتنسيق معها يصب في مصلحتنا بالتأكيد، وقال إن سورية كانت ولا تزال شريكا في محاربة الإرهابين الصهيوني والتكفيري.

ـ كشف النائب عن كتلة حزب اللّه في البرلمان اللبناني نواف الموسوي، عن رفض الرئيس السوري بشار الأسد عرضاً سعودياً تلقاه في الآونة الأخيرة من قبل مندوب لولي العهد محمد بن سلمان، يقوم على مقايضة تمويل السعودية إعادة إعمار سوريا وموافقة المملكة على بقاء الأسد في الحكم مدى الحياة، مقابل التخلي عن العلاقة مع حزب الله وإيران.

المصدر: الاعلام الحربي