لقي طيارين أردني وأميركي مصرعهما عقب تحطم طائرتهما المروحية خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس الأميركية، بحسب الإعلام الأردني.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأربعاء قوله إن “الملازم أول الطيار أحمد علي محمد خليف الخوالدة استشهد نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع ليتل بيرد لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية”.

وتابع المصدر أنه “توفي أيضا في الحادث طيار أميركي”، ولفت الى انه “قد تم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث”.

المصدر: سبوتنيك