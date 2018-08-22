دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان شعب مالي إلى الاتحاد والمصالحة الوطنية لمواجهة تحدي الإرهاب بعد إعادة انتخاب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وقال لو دريان في بيان له إن “هذه الانتخابات تمثل خطوة أساسية في تحقيق الاستقرار والانتعاش السياسي والاقتصادي في مالي والذي لا يزال يواجه تحديات الإرهاب وانعدام الأمن والتنمية”، وتابع “خطورة هذه التحديات تدعو في الوقت الراهن الى الاتحاد والمصالحة الوطنية”.

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الإثنين إبراهيم بوبكر كيتا رسميا الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية في 12 آب/أغسطس. رافضة كل الالتماسات التي قدمها مرشح المعارضة سومايلا سيسيه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية