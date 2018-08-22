لم تثر هذه الجبنة انتباه علماء الآثار لكونها أقدم جبنة وجدت في قبر مصري، بل لأنها أقدم جبنة اكتشفت على الإطلاق في قبر “بتاحمس” بمصر القديمة، وذلك حسب ما جاء في موقع الجمعية الكيميائية الأمريكية.

ويشار إلى أن هذا القبر، الذي يقع في مدينة ممفيس، قد اكتشف في عام 1885، إلا أن أثره ضاع بسبب الرمال الجارفة. وبعد أن أعيد اكتشافه في عام 2010، وجد العلماء جراراً مكسورة في الموقع، إذ احتوت إحداها على كتلة بيضاء صلبة، بالإضافة إلى قطعة قماش استُخدمت لتغطية الجرة والحفاظ على مكوناتها.

أراد عالم الآثار الإيطالي، إنريكو جريكو، وزملاؤه تحديد هوية هذه المادة. لذا، حلل الباحثون عناصرها من خلال تقنية مطياف الكتلة والتحليل الكروماتوجرافي. وبعد تنقية البروتينات، أظهرت النتائج أن العينة مصنوعة من حليب الأبقار والأغنام والماعز. كما رجحت خصائص قطعة القماش أنها استخدمت لاحتواء المواد الصلبة عوضاً عن السائلة.

واتضح خلال التحليل أن العينة ملوثة ببكتيريا “Brucella Melitensis”، التي تسبب داء البروسيلات. ويُجدر بالذكر أن هذا المرض “القاتل” ينتقل من الحيوانات إلى البشر بعد تناول منتجات الألبان الغير مبسترة.

المصدر: سي ان ان