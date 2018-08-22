أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم “ألا تطول فترة المراوحة والمماطلة في عملية تشكيل الحكومة بعدما بدأ صبر اللبنانيين ينفذ من كثرة الوعود”.

وأسف هاشم في حديث له الاربعاء “للكلام المعسول الذي يغطي فيه البعض فشل الوصول إلى تفاهم وطني حول حكومة منتظرة لتطل على اللبنانيين بنفحة أمل بامكان الولوج لمعالجة الازمات الحياتية اليومية والتي تطال كل نواحي الحياة”.

واعتبر هاشم ان “اللبنانيين يفتقدون معنى العيد الحقيقي وهو لحظة يشعر الانسان انه يعيش حياة كريمة لا ينغصها أدنى مقومات الكرامة الانسانية من ماء وكهرباء وطرقات ومستشفيات وفرص عمل”.

ورأى هاشم ان “الحكومة كان مفترض ان لا تستغرق كل هذا الوقت وهدره لو كان هناك قاعدة واضحة وفق معيار واحد يرتكز لنتائج الانتخابات النيابية”، وتابع “كفى استهتارا بكرامة الانسان في هذا الوطن وليتحمل المعنيون المسؤوليات قبل فوات الاوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام