أعلنت قبائل محافظة المحويت اليمنية في وقفة قبلية عن النفير العان ورفع الجهوزية في تعزيز جبهات الشرف والبطولة ومدها بالرجال وبالمال والقوافل الغذائية، بمواجهة العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

وأكد المشاركون في الوقفة أن الدفاع عن العرض والأرض والحرمات واجب ديني ووطني امام ما يرتكبه العدوان من مجازر بحق اليمنيين وكذا تصعيده الكبير في الساحل الغربي، وشددوا على “استمرار رفد الجبهات بالمقاتلين وقوافل المال والعتاد حتى تحقيق الانتصار وطرد الغزاة من كل شبر بأرض اليمن”.

وأرسل المشاركون في الوقفة “قافلة عيدية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات احتوت على مبالغ مالية ومواد طبية ومواد غذائية متنوعة وعدد من رؤوس الاغنام والابقار”.

المصدر: موقع انصار الله