أبرز التطورات التي سجلت حتى صباح الاربعاء 22-8-2018 في مختلف المناطق السورية.

الرقة وريفها:

ـ قُتل وجرح عدد من مسلحي “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة بهم من مخلفات داعش في حي التوسعية بمدينة الرقة.

ـ قُتل شخص على ايدي مسلحي “قسد” إثر تعرضه للتعذيب بعد يومين من اعتقاله لديهم، في مدينة الرقة.

– شهدت مدينة الرقة استنفار امني لمسلحي “قسد” فيها، لاسباب مجهولة.

المشهد المحلي:

– قال قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء أليكسي تسيغانكوف، إن قيادة تشكيلات “هيئة تحرير الشام” و”جبهة النصرة”، أعلنوا عن التحضير لأعمال هجومية ضد القوات الحكومية ورفض أي حوار حول التسوية السياسية”.

مؤكداً أن مركز المصالحة الروسي يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية لترك الاستفزازات المسلحة والمضي في طريق التسوية السلمية.

ـ نشرت “هيئة تحرير الشام”، كلمة لمسؤولها المدعو “أبو محمد الجولاني” تحدث فيها عن التطورات الأخيرة في الشمال السوري جاء فيها أنه لا يمكن الاعتماد على وجود النقاط التركية في الشمال في الدفاع عن المنطقة والمواقف السياسية قد تتغير في أي لحظة.

كما أن “هيئة تحرير الشام” تمد يدها لبقية الفصائل العسكرية والفعاليات في إدلب، لأن المصير واحد ويجب أن تقف كافة الأطراف في صف واحد.

المشهد الدولي:

ـ هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، بالرد في حال استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، وأشارت بأن “موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لم يتغير”.

ـ قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، إن روسيا “عالقة في سوريا وتريد من الآخرين تمويل إعادة إعمارها”، مؤكداً أن “وجود إيران وداعش في سوريا يفرض على واشنطن إبقاء قواتها هناك”.

ـ صرح العضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني عن حزب المستشارة أنجيلا ميركل، يورغن هاردت بأن على تركيا تغيير سياساتها وخاصة “وقف إشعال الحرب” في سوريا، إن كانت ترغب في الحصول على مساعدات اقتصادية، مشيراً بأنه “لدينا مصالح مشتركة فيما يخص السياسات تجاه اللاجئين، ولكن لدينا أيضا اختلافات كبيرة”.

المصدر: الاعلام الحربي