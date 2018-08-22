قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن “الولايات المتحدة تفكر في أشكال التعاون مع البلدان الأخرى في سوريا ولكن بشرط أن إيران سوف تسحب قواتها من هناك”، على حد تعبيره.

وأضاف بولتون في حديث له “إننا سوف نرى على ماذا نحن والآخرون يمكن أن نتفق في موضوع حل النزاع في سوريا”، وتابع “لكن هناك شرط مسبق واحد هو خروج القوات الإيرانية والرجوع إلى إيران”، بحسب رأيه.

وزعم بولتون ان “مصلحتنا في سوريا هي القضاء التام على داعش والتعامل مع التهديد المستمر لإرهاب داعش”، وتابع “المخاوف حول وجود الفصائل والقوات الإيرانية”، على حد قوله.

المصدر: سبوتنيك