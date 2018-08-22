ضرب زلزال شديد تتراوح قوته بين 6.3 و7.3 درجات فنزويلا بعد ظهر الثلاثاء مثيرا الذعر بين السكان، من التسبب بضحايا او أضرار.

وقال المرصد الجيولوجي الأميركي “بلغت قوة الزلزال 7.3 درجات، ولفت الى ان “مركز الزلزال سجل في الساعة 17.31 (21.31 ت غ) على عمق 123 كلم على مقربة من سواحل ولاية سوكري”.

وعلى الإثر أعلن المركز الأميركي للتحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ أنه “لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال”.

وتسبب الزلزال الذي استمر لثوان معدودة بحالة ذعر في كراكاس وخاصة بين سكان الأبنية المرتفعة التي تم اخلاء العديد منها خوفا من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية