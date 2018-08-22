أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي جيزان. وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر 1 الباليستي معسكرا مستحدثا للجيش السعودي شرق جيزان.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد استهدفت يوم أمس معسكرا مستحدثا للجيش السعودي غرب نجران بصاروخ باليستي نوع بدر1، وأكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه وأحدث أضراراً كبيرة في المعسكر السعودي المستحدث ، مشيرا إلى أن عملية القصف تمت بعد عملية رصد دقيقة للمعسكر المستهدف.

المصدر: المسيرة نت