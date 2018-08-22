فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الثلاثاء في 21-8-2018.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” مدنيان اثنان على أحد حواجزها في محيط مدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي، لأسباب مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ أصيب 4 مسلحين من “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم في مدينة الرقة.

ـ عُثِر على جثة محروقة لأحد مسلحي “قسد” في حي البوسرايا بمدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

ـ شنَّت “قسد” حملة مداهمات على المنازل في حي المشلب بمدينة الرقة لأسباب مجهولة.

ـ توجه رتل عسكري لـ “التحالف الدولي” و”قسد” يتألف من 15 آلية عسكرية تضم شخصيات عسكرية، من قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة جزرة بريف الرقة الجنوبي الغربي إلى مطار الطبقة العسكري بالريف ذاته.

ـ تبنى داعش انفجار العبوة الناسفة التي انفجرت مساء أمس بالقرب من الحديقة البيضاء في مدينة الرقة، وبحسب قوله إنها أدت لمقتل 4 مسلحين من “قسد”.

حلب وريفها:

ـ قُتل 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في حاوية قمامة في شارع السياسية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ اطلق مسلح مجهول التبعية النار على “شرعي هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو اليقظان المصري” في قرية برنة بريف حلب الجنوبي الغربي.

ـ أغلقت “قسد” الطريق الواصل بين مدينة حلب ومدينة منبج بالريف الشمالي الشرقي، بسبب وجود وفد من “التحالف الدولي” يجتمع مع “لجنة التربية” في مدينة منبج.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في بلدة كفر ناصح بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام”، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على حاجز “النمرة” التابع لـ “الهيئة” في منطقة سهل الروج بريف إدلب الغربي.

ـ قام مسلحون مجهولون بقتل شخص وأطلقوا سراح أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام” المدعو “إبراهيم الناصر” مقابل 50 ألف دولار أمريكي بعد خطفهما قرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ أُصيب 3 مسلحين من “الجبهة الوطنية للتحرير”، جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.

ـ أصيب مسلحان اثنان من “هيئة تحرير الشام” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار على حاجز لـ “الهيئة”، بين مدينتي سلقين وكفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ خرجت مظاهرة في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، تنديداً بممارسات “هيئة تحرير الشام” ومطالبة “الهيئة” بالإفراج عن أحد المعتقلين لديها.

ـ عُثِر على عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب مسجد الرحمن في منطقة وادي النسيم بمدينة إدلب.

ـ اختطفت “هيئة تحرير الشام” متطوعاً في منظمة “بنفسج” للمساعدات الإنسانية في مدينة إدلب، وطلبت “الهيئة” من المنظمة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي لإطلاق سراحه.

من جانبها هددت المنظمة بتعليق عملها في الشمال السوري إن لم تطلق “الهيئة” سراح المتطوع.

المصدر: الاعلام الحربي