قال مقر الرئاسة الروسي “الكرملين” إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني تفاصيل التسوية في سوريا”.

واضاف الكرملين في بيان له الثلاثاء “جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني عبد الله الثاني وتم مناقشة مختلف تفاصيل تسوية الأزمة في سوريا”، وتابع “في هذا الصدد تم التأكيد على التعاون الفعال للوزارات والجهات المختصة للدولتين”.

وأشار البيان الى أنه “تم التركيز بشكل خاص على العمل من أجل إعادة اللاجئين السوريين والناحين”، واضاف “كما هنأ الرئيس الروسي خلال الحوار الملك عبد الله والشعب الأردني بعيد الأضحى”.

المصدر: سبوتنيك