أجرت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى المعتقلين عملية تبادل جديدة مع بعض المجموعات المسلحة التابعة لقوى العدوان السعودي الاميركي في جبهة مأرب تم بموجبها الافراج عن 19 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية .

وأشارت اللجنة الى ان الاسرى المفرج عنهم هم: رائد قايد محمد علي اليتيم، سامي براهيم عبدالكريم شرف الدين، صادق احمد علي علي الأحمر، عبدالسلام علي عبدالله علي الشامي، عبدالله صالح عبدالله زيد الوصابي، عبدالله عبدالحميد علي قايد اليمني، عبدالمجيدعبدالله احسن الشاوش، عبدالودود عبدالله محمد حسن الكبسي، فهد مهدي عبدالله مهدي العذري، ماجد يحي علي صالح الوتادي، محمد يحي عبدالله زيد المنعي، محي الدين حميد مرشد دبوان القادري، مصطفى علي محسن المطري، ناصر محمد ناصر عبده محسن الصنعاني، هيثم علي احمد محمد النهمي، وديع محمد عبدالله اسماعيل الوادعي، أدهم غالب محمد العلوي، خالد محمد احمد علي هادي وأحمد محمد علي الشيخي.

المصدر: موقع انصار الله