أعلنت السلطات البحرينية الثلاثاء عن إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين وتستثني الطلاب الذين يدرسون في الاراضي البحرينية.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن “قرار وقف التأشيرات اتخذ نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين”، بحسب رأيها، وأضافت أن “السلطات البحرينية استثنت الطلبة القطريين الدارسين بمملكة البحرين وكذلك من يحملون تأشيرات سارية الصلاحية”.

وزعمت الوزارة البحرينية أن “الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في البحرين”، وادعت انه “لا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي”.

المصدر: روسيا اليوم