أعلنت الداخلية البحرينية، يوم الثلاثاء، عن قرارها إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين وتستثني الطلاب الذين يدرسون بالمملكة.

وقالت الوزارة البحرينية إن “قرار وقف التأشيرات اتخذ نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين”، بحسب ما نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأفادت الداخلية “استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، تعلن وزارة الداخلية أنه ونتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين”.

وأضافت أن السلطات البحرينية استثنت الطلبة القطريين الدارسين بمملكة البحرين وكذلك من يحملون تأشيرات سارية الصلاحية.

وأكدت الوزارة البحرينية أن “الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي.”

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/يونيو 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وكالات