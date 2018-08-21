صرحت نائبة وزير الخزانة الأمريكي سيغال مانديلكير في بيان الثلاثاء، بأن واشنطن جمدت أصولا روسية في الولايات المتحدة بمئات ملايين الدولارات، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

وجاء البيان قبل خطاب لمانديلكير، المسؤولة عن ملف العقوبات في الخزانة الأمريكية، في الكونغرس الأمريكي، ودون الكشف تفاصيل عن هذه الأصول.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا، تتعلق بأنشطتها السيبرانية المزعومة وقضية كوريا الشمالية.

وطالت العقوبات شركتين إحداهما روسية والثانية سلوفاكية وهما “فيلا مارين” و”لاتسنو”، كذلك شملت العقوبات مواطنين روسيين.

وأدعت الخزانة الأمريكية أن الشركتين والشخصين المذكورين على صلة بشركة “دايف تكنو سيرفسيز”، الروسية التي تعرضت للعقوبات في وقت سابق.

إضافة لذلك طالت العقوبات 6 سفن روسية، اتهمتها واشنطن بتوريد الوقود إلى كوريا الشمالية، ما يعد انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات