أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “موسكو تعرب عن أسفها تجاه رفض حركة طالبان لمقترح الحكومة الأفغانية حول وقف إطلاق النار”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الثلاثاء “نقوم بتقييم إيجابي لمبادرة رئيس جمهورية أفغانستان أشرف غني التي أعلن عنها في 20 آب/أغسطس لإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة طالبان بسبب العيد الإسلامي عيد الأضحى للفترة حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

وتابعت الخارجية الروسية أن “هذا الاقتراح لا ينطبق على الجماعات الإرهابية الدولية وفي المقام الأول تنظيم داعش”، ولفتت الى ان “رفض طالبان الفعلي لوقف إطلاق النار الذي اقترحته الحكومة الأفغانية أمر مؤسف ويعني أنه يجب مواصلة جهود المجتمع الدولي لدفع عملية السلام في أفغانستان”.

المصدر: سبوتنيك