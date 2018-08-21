أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “روسيا تبقى على اتصال مع الولايات المتحدة الاميركية، بما فيه حول مسألة التسوية في سوريا وأوكرانيا”، وتابع “من المخطط عقد لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت وولكر مع مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف في المستقبل القريب”.

وقال لافروف في حديث له الثلاثاء “اتصالاتنا مع الولايات المتحدة تجري في قضايا كثيرة بما في ذلك حول سوريا وأوكرانيا”، واضاف “الاتصالات حول سوريا تحصل بشكل مكثف اكثر، أما حول أوكرانيا هناك صيغة وولكر-سوركوف، حيث يتبادلان تقييماتهما للوضع ويخططان لعقد لقاء في المستقبل القريب”.

المصدر: سبوتنيك