عرضت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية سلاحا روسيا لا مثيل له في حوزة القوات المصرية التي تخوض حربا على الإرهاب والعناصر المسلحة في سيناء.

وأوضحت الصحيفة أنه شوهدت لدى المصريين بنادق قنص روسية من نوع “دراغونوف” المتطورة وبندقية القنص ذات العيار الثقيل المثبتة “أو إس في-96″، في إحدى عملياتهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وصممت بندقية القنص “دراغونوف” لقوات الإنزال والوحدات الخاصة الروسية، وهي نصف آلية وذات مخزن يحتوي على 10 طلقات ومزودة بمشتت لهب لتخفيف الارتداد وزيادة دقة الطلقة.

المنظار المستخدم في القناصة من نوع PSO-1 وبطول (370) ملم ومزود بعدساتX4 مع قطعة مطاطية أمام العين، وله مكان للبطارية لإضاءة شاشته خلال الاستخدام الليلي.

كما يركب على القناصة منظار آخر من نوع NSP-3 بطول 490 ملم وبقوة تكبير تصل إلى 2.7 مرة.

المصدر: روسيا اليوم