أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو لم تبحث مع الجانب الأمريكي قضية “ردع” إيران في سوريا.

وعند تعليقه على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استعداده لرفع العقوبات عن روسيا في حال اتخذت خطوات مشتركة مع الجانب الأمريكي في أزمتي سوريا وأوكرانيا، قال بيسكوف إن الكرملين يرحب بتصريح ترامب حول التعاون مع روسيا.

وأضاف “أننا سمعنا تصريحات كثيرة مختلفة وهنا يجب أن نعرف طبعا عن أي شروط يدور الحديث. نحن بلا شك، نرحب بأي تصريح يعرب عن الاستعداد للتعاون وسنرحب أكثر بأي خطوات فعلية” تتخذ في هذا الاتجاه.

المصدر: وكالة نوفوستي