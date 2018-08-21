استطلعت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار، الثلاثاء، جويا مناطق الصحراء والشريط الحدودي الذي امتد من القائم الى عكاشات بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي وقيادة عمليات الجزيرة.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان، قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار قاسم مصلح استطلع جويا مناطق الصحراء والشريط الحدودي الذي امتد من القائم الى عكاشات بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي وقيادة عمليات الجزيرة.

واضاف ان، مصلح اعتبر منطقة الصحراء الغربية لمحافظة الانبار من المناطق الخطرة والرخوة امنيا ويتمكن العدو من النفاذ من خلال المناطق الشاسعة واستغلال الاهالي من رعاة الاغنام.

واشار الموفد الى ان “مصلح اكد ان الحشد الشعبي سيعمل بالتنسيق مع القوات الامنية على توسع السيطرة وعدم خلق فجوة في الصحراء الغربية للأنبار”

المصدر: اعلام الحشد الشعبي