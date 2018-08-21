اصيب 95 شخصا جراء هبوب عاصفة في محافظة سيستان وبلوشستان/ جنوب شرق ايران/ كما أعلنت منظمة الطوارئ في البلاد.

وقال مساعد رئيس منظمة الطوارئ الايرانية في الشؤون الفنية والعملانية حسن نوري، في تصريح ادلى به لمراسل “فارس” اليوم الثلاثاء، انه لغاية الساعة 11 مساء امس الاثنين اصيب هؤلاء الاشخاص في مدن ومناطق زابل وزهك وهامون وهيرمند ونيمروز جراء هبوب العاصفة.

واضاف، ان كوادر منظمة الطوارئ ارسلت فرق الاغاثة والانقاذ بعد تلقي طلبات من المتضررين.

وتابع: ان 68 مصابا قدمت لهم العلاجات السريعة على يد کوادر الطوارئ ميدانيا فيما نقل 27 آخرون الى المراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: وكالة فارس