تحطمت مقاتلة من طراز “Saab JAS 39 Gipen” تابعة لسلاح الجو السويدي الثلاثاء في بلدة رونيبي جنوب البلاد، إثر اصطدامها بأحد الطيور.

وذكرت مصادر سويدية أن “الطيار قفز بالمظلة ونقل إلى المستشفى للتحقق من حالته الصحية”.

وأعلن وزير الدفاع السويدي بيتر هولتسفيست في تعليق له على الحادث أن “القلق أصاب الجميع على صحة الطيار الذي تصرف وفقا للتعليمات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات”.

وأشاد الوزير “بجهود رجال الإنقاذ الذين تصرفوا بسرعة وبشكل منسق عند تلقيهم نبأ الحادث وتمكنوا من تحديد مكان الطيار وإنقاذه”.

المصدر: روسيا اليوم