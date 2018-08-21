ادى رئيس تيار الكرامة عضو التكتل الوطني النائب فيصل كرامي صلاة عيد الاضحى المبارك في المسجد العتيق في بقاعصفرين الضنية، واستقبل بعدها المهنئين بالعيد في دارة الرئيس عمر كرامي حيث تحدث عن “معاني العيد المفقودة ومعاناة الناس على ابواب العام الدراسي الجديد”، داعيا المسؤولين “في هذه الايام المباركة الى ان يكونوا مسؤولين”.

وقال “اضحى مبارك وكل عيد والجميع بخير، يحمل العيد معه عادة الفرح، ولكني اعلم وكلكم تعلمون ان هذه الفرحة فيها غصة، وان هناك اناسا تقريبا محرومون من هذه الفرحة، لا بل انهم محرومون من الاحساس بالعيد. الوضع في لبنان بشكل عام لم يعد يحتمل، وفي طرابلس بشكل خاص الضغوط المعيشية الموجودة تقريبا في كل بيت أقوى من طاقة البشر على الصبر والاحتمال خصوصا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والمؤسف انه في ظل أوضاع تهدد كل بيت لبناني ما زلنا عالقين في مسرحية تشكيل الحكومة، والثلاثة شهور الماضية كانت حجتهم حول الأحجام والحصص، ومنذ أسبوع وحتى اليوم اصبحوا في البيان الوزاري”.

واضاف”من المؤكد للجميع ان هناك أطرافا تراهن على متغيرات إقليمية ودولية وعلى تغيير موازين القوى في لبنان، ولكن المؤكد أيضا ان الضحية الوحيدة هو لبنان واللبنانيين. ينعاد عليكم ببلد حقيقي ووطن حقيقي يكون المسؤولون فيه.. مسؤولين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام