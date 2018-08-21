أعلن مساعد رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن وزارة الدفاع الروسية بدأت في تطوير طائرة جديدة قادرة على الهبوط والإقلاع عموديا لاستخدامها على حاملات الطائرات. ولفت الى انه “سيتم الانتهاء من العمل فيها من 7 إلى 10 أعوام”.

وقال بوريسوف خلال أفتتاح المنتدى العسكري التقني “أرمي 2018” الثلاثاء “هذا العمل يدخل ضمن برنامج تسلح الدولة ويتم أجراءها بناء على تعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وتابع “نحن نعمل الآن على النموذج الأولي، بالطبع هذا هو المستقبل بالنسبة لجميع أنواع حاملات الطائرات”.

واضاف بوريسوف “سيلزم أسطول جديد من الطائرات ولهذا الغرض يتم استخدام تقنيات مختلفة تجعل من الممكن توفير إقلاع وهبوط أقصر أو مجرد أقلاع عامودي”، واشار الى انه “يجرى العمل في وزارة الدفاع منذ العام الماضي من الناحية النظرية”.

المصدر: سبوتنيك