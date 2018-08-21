يعتبر مرض بهجت أحد الأمراض النادرة التي لا يمكن الشفاء منها، والتي تتسبب في تورم وانتفاخ الأوعية الدموية في أنحاء الجسم، ما قد يتسبب بمجموعة من الأعراض المختلفة تبعاً لمنطقة الإصابة، ولا زال الأطباء عاجزين عن فهم أسباب المرض ولكنهم يعتقدون أنه يبدأ من جهاز المناعة، والذي ولسبب ما يبدأ بمهاجمة الأوعية الدموية في مختلف أنحاء الجسم.

وهذه بعض العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بمرض بهجت:

-خلل ما أو ضعف في جهاز المناعة.

-الوراثة والجينات.

-وجود نوع معين من العدوى في البيئة المحيطة قد يحفز تفعيل جين المرض.

ومرض بهجت:

-أكثر شيوعاً في مناطق الشرق الأوسط واسيا واليابان.

-غالباً ما يظهر لدى المصابين في العشرينات أو الثلاثينات من العمر.

-يؤثر على الرجال أكثر من النساء.

أعراض المرض

يختلف مرض بهجت من مريض لاخر، وتختلف أعراضه وحدتها من مريض لاخر حسب منطقة الإصابة في الجسم، كما يلي:

1- أعراض الإصابة في الفم: تعتبر الإصابة بالمرض في الفم الأكثر شيوعاً مقارنة بمناطق الجسم الأخرى، وهذه أهم أعراض الإصابة الفموية:

-تقرحات وبثور على الشفاه واللسان وفي منطقة باطن الخدين.

-ألم في الفم.

2- أعراض الإصابة في العين: هذه أهمها:

-تورم وانتفاخ في العين من الأمام أو الخلف.

-رؤيا ضبابية.

-حساسية تجاه الضوء.

-تمزقات.

-احمرار.

-ألم.

-فقدان البصر أو العمى.

3- أعراض الإصابة في الجلد: هذه أهمها:

-بثور تبدو كحب الشباب.

-انتفاخات في الأقدام والكاحل.

4- أعراض الإصابة في المفاصل: هذه أهمها:

-الام في الركبة والكاحل والمعصم ومرفق اليد.

-تورم وانتفاخ في مناطق المفاصل.

5- أعراض الإصابة في الدماغ والحبل الشوكي: هذه أهمها:

-حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

-صداع والام في الرأس.

-تصلب الرقبة.

-شعور بالحيرة والارتباك.

-تغيرات في الشخصية.

-فقدان للذاكرة.

-صعوبات في الحديث والكلام.

6- أعراض الإصابة في الجهاز الهضمي: هذه أهمها:

-الام في المعدة.

-إسهال.

-نزيف من تقرحات في المعدة أو الأمعاء.

وقد يصيب مرض بهجت في بعض الحالات مناطق وأعضاء أخرى من الجسم، مثل الكلى والرئتين.

تشخيص مرض بهجت

قد يكون تشخيص مرض بهجت صعباً بعض الشيء، إذ قد يتم تشخيصه خطأ على أنه ذئبة أو التهاب مفاصل أو غيره. وقد يحتاج الأمر أشهراً قبل حسم التشخيص تماماً. وعادة يتم البحث عن مجموعة من الأعراض تترافق سوية لا مجرد عرض واحد، وإجراء العديد من الفحوصات.

أما بالنسبة للعلاج والطبيب الذي يستطيع علاج حالتك فهذا يعتمد على منطقة ظهور الإصابة والأعراض، فمثلاً: انتفاخ العين يتطلب طبيب عيون، وتقرحات الجلد تتطلب طبيب جلدية وهكذا.

علاج مرض بهجت

يعتمد علاج مرض بهجت على الأعراض الظاهرة، وقد يصف الأطباء للمريض:

-أدوية تساعد على تهدئة جهاز المناعة.

-كريمات ومراهم للتقرحات الجلدية.

–أدوية مضادة للالتهابات.

أدوية لمكافحة تورم المفاصل.

-ستيرويدات لتخفيف تورم العيون.

قد يتمكن المريض من عيش حياته بشكل طبيعي، بل إن حالة المريض قد تتحسن مع تقدمه في العمر، وتمر على المريض فترات تظهر فيها الأعراض مرة واحدة بينما تمر فترات أخرى تختفي فيها الأعراض تماماً، والمتابعة هنا هي أهم طرق السيطرة على المرض.

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المصدر: ويب طب