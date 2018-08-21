أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الثالثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات. يوم غد الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات. الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارةالمتوقعة على الساحل من 24 الى 31 درجة، في الأرز من 15 الى 25 درجة، وفي الداخل من 17 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوءعلى المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد