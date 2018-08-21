يبدو أن تطبيق المراسلة الشهير، واتس آب، يعمل على تغيير طريقة تخزين البيانات، وقد يعني ذلك خسارة الذكريات والمحادثات القديمة إلى الأبد.

ولن يتم حذف الرسائل من التطبيق على هاتف المستخدم، بل من خدمة النسخ الاحتياطي “Google Drive”. ومع ذلك، سيفقد المستخدمون الذي يرغبون في نقل الدردشات القديمة إلى أجهزة جديدة، المحتوى القديم.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من التحديث الجديد الذي يغيّر كيفية تخزين واتس آب للمعلومات، باستخدام مرفق تخزين الملفات عبر الإنترنت في Google Drive.

ومن المقرر تشغيل النظام الجديد، في 12 نوفمبر المقبل، مع حذف البيانات، التي مضى عليها أكثر من عام، من محركات الأقراص الثابتة في غوغل، لتوفير مساحة إضافية. وهذا يعني أنه سيتم مسح الصور ومقاطع الفيديو والمحادثات التي أجريت على واتس آب، من ملفات cloud.

وتعمل منصة المراسلة حاليا على نسخ جميع البيانات من الدردشات إلى Google Drive، وهو نظام التخزين السحابي الشهير، وذلك بهدف تخصيص مساحة تخزين أقل في النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق واتس آب سيبدأ بحذف أجزاء من المحتوى القديم، إذا لم تقم بتحديث نسخة احتياطية لأكثر من عام. وستظل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل القصيرة محفوظة أثناء الدردشة، ولكن من الآن فصاعدا سيكون متوسط العمر المتوقع 12 شهرا.

وتنصح واتس آب، المملوكة من قبل فيسبوك، بإجراء نسخ احتياطي للتطبيق يدويا، قبل تاريخ 12 نوفمبر، لتجنب المخاطرة بفقدان البيانات القديمة والذكريات.

وتأتي عملية الحذف كجزء من صفقة يتم تقديمها على أنها ميزة للمستخدمين، حيث ستسمح غوغل للأشخاص بإجراء نسخ احتياطي للدردشة في خوادمها مجانا، ما يعني أنه سيتم حماية الرسائل.

المصدر: الدايلي ميل