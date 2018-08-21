اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن المحاولات الرامية لعرقلة تنفيذ مشروع الغاز “السيل الشمالي2” تتعارض مع القواعد والمعايير التجارية.

وقال بيسكوف إن “محاولات التصدي لمشروع تجاري بحت تتعارض مع جميع قواعد وأنظمة التجارة وقواعد منظمة التجارة العالمية وتشكل انتهاكا واضحا لمعاييرها، ولا يمكن تفسيرها بأي شيء”.

وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها عن مشروع قانون أمريكي يتضمن فرض عقوبات على الشركات المشاركة في تنفيذ مشروع “السيل الشمالي 2″، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القانون الجديد قد يدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع.

وأنبوب “السيل الشمالي2” سيمتد بموازاة “السيل الشمالي-1″، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي “غازبروم” الروسية التي تمتلك 50% منه، و”كونسورتيوم” مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى “السيل الشمالي2” معارضة من قبل أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، والولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.

المصدر: روسيا اليوم