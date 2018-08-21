انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قطاع الصحة في بلاده، بحسب وسائل الاعلام الرسمية الثلاثاء، مستهدفا مسؤولين وصفهم بالكسولين والمستهترين.

وتعاني كوريا الشمالية الدولة الفقيرة والمعزولة والتي فرض عليها مجلس الأمن عقوبات على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، من نقص حاد في المواد الغذائية ومرافق صحية غير مؤهلة،بحسب وكالات اغاثة دولية.

وتفتقر المستشفيات للأدوية والتجهيزات والطواقم المدربة.

وفيما تؤكد بيونغ يانغ باستمرار رغبتها في توفير حياة أفضل للمواطنين، انتقد كيم خلال زيارة تفقدية لمصنع للمعدات الطبية، النظام الصحي في بلاده.

المصدر: الوكالة الفرنسية