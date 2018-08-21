انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نظام الرعاية الصحية في بلاده خلال زيارة تفقدية أجراها لأحد مصانع إنتاج المعدات الطبية في مقاطعة بيونغان الشمالية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم، أن الزعيم الكوري أصيب “بخيبة أمل من الوضع السيئ في المصنع”.

وقال كيم منتقدا الموظفين في المصنع: “في السنوات الأخيرة حدثت قفزات كبيرة في القطاعات الأخرى، لكنها لم تحدث في قطاع الصحة العامة بل أصبحت أكثر سلبية”.

وأضاف: “ليس لدينا ما نفتخر به في هذا القطاع، ولا توجد مؤسسات طبية تحافظ على أدائها المهني في الإنتاج، ناهيك عن تحديث المعدات”.

وحث كيم السلطات الحكومية والمحلية في المقاطعة “على تحمّل مسؤولياتها في العمل على تعزيز القدرات التقنية لقطاع الصحة العامة”.

المصدر: روسيا اليوم