يسعى علماء الفلك لإثارة اهتمام المكفوفين بعلم الفلك. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لعلماء الفلك بيرو بينفينوتي إن المكفوفين ربما كانوا قادرين على سماع بيانات النجوم التي تحولت إلى أصوات.

وقال بينفينوتي إن باحثة الفلك واندا دياز ميرسيد التي فقدت بصرها في بداية سن العشرين طوّرت مثل هذه الحاسة لدرجة جعلتها تصبح قادرة على ملاحظة تغيرات ضوء النجم التي تخفيها هذه البيانات، إنها تستطيع كشف التغيرات التي لا ينتبه لها الآخرون عند النظر إلى هذه البيانات”، وأكد أن علم الفلك يشهد ازدهارا بشكل عام وذلك بسبب الصور الرائعة التي تلتقط للفضاء. وقال إن الاهتمام العام بعلم الفلك في تزايد إضافة إلى أن علم النجوم متجذر في الكثير من الثقافات. وأوضح بينفينوتي أن إيران إحدى الدول الكثيرة التي تشهد تقدما في علم الفلك.

يُشار إلى أن الاتحاد الدولي للفلكيين الذي سيحتفل عام 2019 بمرور مئة عام على تأسيسه يضم في عضويته أكثر من عشرة آلاف من المهتمين بأبحاث الفلك.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 عالم فلك من 89 دولة ويستمر حتى 31 أغسطس/آب الجاري. ويعتبر هذا المؤتمر الذي ينعقد كل ثلاث سنوات هو أكبر تجمع للباحثين المتخصصين في علم الفلك.

المصدر: dpa